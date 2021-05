Kaitseväe juhataja Martin Herem: käsi südamel, et orkestri ja kaplanite koondamine pole väljapressimine! 

Koalitsioonipoliitikute hinnangul saanuks Herem leida kaitseväes ka teistsuguseid kärpekohti, mis avalikkuses nõnda palju pahameelt ei tekitaks. Kindralleitnant Herem kaitses oma valikuid aga otsuseid militaarfoorumis tehtud postitustes: „Panen käe südamele ja ütlen: mitte mingit peenikest mängu, väljapressimist, ära tegemist vms ei ole kaitseväe kärbetega kavandanud.“

„Kuna üheks kärpe kohaks on personal, siis on minu arvates äärmiselt mõistlik see ennekõike nende inimestega läbi rääkida. Vähemalt tuleb neile öelda, et selline ettepanek ministrile läheb. Enne seda või samal ajal tasub muidugi ka ministri seisukohti selgitada. See oli tehtud eelmiseks nädalaks. Kaitsevägi alustas inimestele tulevikuvõimaluste selgitamist,“ kirjutas kaitseväe juhataja.

„Reedel 14. mail, hakkas ajakirjandus huvi tundma personali koondamiste vastu. Loomulikult, kuna plaan oli juba aasta tagasi koostatud ja juttu oli sellest olnud nii avatud kui suletud ringides, siis oli info ka meediani jõudnud.

Samal päeval saatsin kõikidele kaitseväe teenistujatele (umbes 5000 inimest) kirja, kus selgitasin olukorda, eesmärke ja võimalikke samme. Enne seda olin kohtunud peakaplani ja orkestri juhiga. Viimastele selgitasin veidi detailsemalt, mida tähendab „ … nii kaplaniteenistus kui ka orkester lõpetavad sellisel kujul oma tegevuse“,“ jätkas Herem. „Pühapäevaks oli kogunenud kriitiline hulk ajakirjanduse infopäringuid. Selleks ajaks olime loodetavasti enamike oma inimesteni jõudnud ametliku infoga (e-mail ja ülemad). Tundus olevat õige aeg anda ametlik info spekulatsioonide vältimiseks ka ajakirjandusele. Sisuliselt oli tegemist teenistujatele läinud teatega.“

Heremi sõnul on kaplanite koondamine ja orkestri kaotamine vaid umbes 10 protsenti kõigist kaitseväe kärbetest. Tema on pidanud need otsused langetama ja mõistagi ka vastutab nende eest.

„Paraku on kaitseväega nagu iga pallimänguga. Pealtvaatajad teavad alati täpselt ja eksimatult, kuidas tegelikult peab treenima ja mängima. Treener ja mängijad on lollakad. See, et arvaja ise spordialaga õige vähe on tegelenud ja et ta mitte kunagi oma arvamust teoks ei suuda teha, pole oluline,“ kritiseeris Herem avalikke arvajaid.