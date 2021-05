TAPA RÜSELUSES SAI VIGA NAINE! Pealtnägija: Briti sõdur haaras kinni Eesti kaitseväelase abikaasast, kes sai peapõrutuse ja sinikaid  

Natalja kinnitab, et nägi oma silmaga, kuidas Briti sõdur võttis Eesti kaitseväelase abikaasa käest kinni. Ta teab seda abielupaari isiklikult, kuid ei soostu neist rääkima täpsemalt muud kui seda, et abielunaine sai kähmluses peapõrutuse ja kehale sinikaid ning see on haiglas fikseeritud.

„Nad [britid] kogu aeg istuvad seal [pitsakohvikus], sinna ei saa ligigi, ja nad kogu aeg karjuvad,“ räägib Natalja häiritult elust väikelinnas, mis üldiselt on idülliliselt vaikne ja rahulik. „Kui liigud linnas lapsega ringi, tulevad mõned britid ligi ajama libeda jutuga.“ Natalja sõnul ei huvita britte eitav vastus ja nende iha naiste järele võis ka möödunud laupäeval mõjutada sündmuste kulgu. Oma roll konfliktil ja madistamisel oli ka alkoholil, mida Natalja nägi pitsakohviku terrassi laudadel.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et kohalike sõnul võisid laupäevased sündmused alguse saada juba päeval, kui liitlasväelased demonstreerisid oma kohalolekut Tapa südames ehk Grossi toidukaupluse ees ning leidsid päeva jooksul endale mõnusa istumiskoha toidupoe taga pitsakohvikus, kus lisaks söögile telliti ka alkoholi. Kohalike sõnul on Tapal õige vähe söögikohti, kus saab väliterrassil nautida head ja paremat.

Ühtlasi ärritab nii Nataljat kui ka teisi kohalikke pealtnägijaid see, et esialgsetes uudistes jäeti mulje, et kohapeal käis Eesti patrullpolitsei, kes olukorra lahendas. Tegelikult toimetasid sündmuspaigas eelkõige Eesti ja Briti sõjaväepolitsei; tsiviilpolitsei jõudis Tapale alles siis, kui olukord oli juba lahendatud.

Natalja sõnul on abielupaar pöördunud politseisse. Varasemalt on politsei kinnitanud, et juhtumi kohta on alustatud menetlus, kuna teisipäeval laekus politseile süüteoavaldus. Ida prokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on laupäevaste sündmuste valguses alustatud kriminaalmenetlus kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. Juhtunu puhul tahetakse selgust, kui palju inimesi osales rüseluses, mis oli nende roll ning millest sai kogu konflikt alguse. „Kuna intsidendi asjaolud on veel kõik täpsustamisel, siis seetõttu mingeid hinnanguid erinevate asjaosaliste tegevusele sündmuskohal ei saa hetkel anda,“ ütles Gonjak.

Praeguseks on kannatanuna ütlused andnud 28aastane mees.

Kas Briti sõjaväepolitsei võib Eesti kodaniku kinni pidada?