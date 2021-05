Teaduslikud uuringud tõestasid All-on-4 hambaimplantaatide usaldusväärsust 

Kohene implantatsioon tähendab, et ühe vastuvõtu käigus paigaldatakse implantaadid ja seejärel kruvitakse ka proteesid nende külge. Seega, õhtul või hiljemalt ühe kuni kolme päeva pärast jalutab inimene ravikabinetist välja laitmatult funktsioneerivate uute hammastega!

Samuti kardetakse, et All-on-6 ja All-on-4 meetodil paigaldatud proteese on hiljem keeruline ja kulukas vahetada või parandada. Peab mainima, et ravi eeldab kahte proteesi valmistamist. Ajutist proteesi patsient kannab umbes 6 kuud, mille järgi valmistatakse juba püsiprotees. Kuna proteesid on implantaatidele paigutatud kruvidega, ei ole proteesi eemaldamine, muutmine ja parandamine selleks hästi varustatud kliinikus kuigi keeruline protsess. Ajutist akrüülstruktuuri saab alati uuendada või parandada. Püsiprotees on väga vastupidav ning vahetamise või parandamise vajadust tuleb harva ette.

Loomulikult on kuum teema implanteerimise hind. Iga puuduva hamba implantaadiga asendamine võib tõepoolest väga kulukaks osutuda. All-on-4 või All-on-6 meetodid võimaldavad aga proteesi kinnitamist kas neljale või kuuele implantaadile ning selle võrra on ka töö hind teistsugune kui kogu suu implanteerimine.

Inimestele valmistab muret ka see, et tegemist võib olla keeruliste operatsioonidega, mis põhjustavad ohtralt valu ja verekaotust. Tegelikult pole asi nii hull, sest meetod ei nõua siinuse tõstmist ega luu kasvatamist. Tavaliselt paigaldatakse kunstjuured äsja välja tõmmatud hammaste aukudesse või paigaldatakse spetsiaalse kirurgilise malli järgi, mis muudab operatsiooni väga kiireks ja täpseks. Kindlasti on mõned päevad peale operatsiooni suus kerge ebamugavustunne ja nõrk valu, kuid raviarsti järelhoolduseks antud juhiste täpse täitmise korral mööduvad nähud kiiresti.

All-on-4® teadusuuringud

Olemasolevad andmed pakuvad paljutõotavaid tulemusi All-on-4® lähenemisviisi osas. Mitmed uuringud on leidnud, et ka kolm aastat peale All-on-4® hambaimplantaatide paigaldamist on nende efektiivsus koguni 95-97%. Seega võib julgelt öelda, et tegemist on tõhusa hambaravi meetodiga.

Ka pikemad uuringud on sarnaseid tulemusi leidnud. Näiteks Paul Malo tegi retrospektiivseid kliinilisi uuringuid ja leidis, et 244 patsiendi, kelle hambad olid taastatud All-on-4® ravikontseptsiooniga, pikaajalised tulemused (kuni 10 aastat) olid väga head. Teatati kumulatiivsest implantaadi elulemusest 93,8% ja 94,8%, kasutades patsiendi ja implantaadi analüüsiühikutena.