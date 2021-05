Nahaarst: suve algul tuleb päikesega olla eriti ettevaatlik! 

Paljudes riikides on solaariumis käimine alla 18-aastastele keelatud. Eestis on see kahjuks lubatud, kuigi meie nahaarstid on teinud ettepaneku see keelata. Niisugune seadus oleks väga vajalik, sest alaealised ei oska lihtsalt solaariumi ohtu hinnata. Kui noorel inimesel on võimalus kogu aeg pruun olla, siis ta kahjuks kasutab seda. Nahk saab aga liiga palju kiirgust.

Solaariumis peaks olema suur silt, et seal käimine suurendab nahavähi riski – samamoodi nagu sigaretipakil on kirjas, et riskid kopsuvähiga.

Loomulikult ei juhtu see nii kiiresti, et täna käisin solaariumis ja homme on melanoom. See võib tekkida kümne või kahekümne aasta pärast.

Millised on kõige levinumad müüdid päevitamise ja päikesekreemi osas?

Arvatakse, et päikesekaitsekreemi kasutades jääb nahk valgeks. Kui aga inimene liigub suvel värskes õhus, siis mingi jume ikka tekib. Tavaliselt ei kasutata kreemi piisavas koguses ega piisavalt sageli, vahel läheb kreem lihtsalt meelest ära. Samuti ei taga ükski kreem 100% kaitset. Eeldatakse, et suure SPF-iga päikesekaitsekreemi kasutades võib päikese käes olla kauem. Tegelikult kestab blokeeriv toime umbes kaks tundi ning siis tuleb nahka uuesti kreemitada.

Samuti arvatakse, et päikesekreemi kasutamine kaitseb melanoomi tekke eest. Tõsi, see võib vähiriski vähendada, kuid kreemist ei piisa. Ka varjus istumine ei pruugi päikesepõletuse või nahavähi eest kaitsta, eriti lõunamaadel.

Mitmesugused müüdid on seotud solaariumi kasutamisega. Näiteks mõeldakse, et solaarium on ohutu, kui seal käia aeg-ajalt, või et ta on turvalisem kui looduslik päike. Tegelikult kahjustab nahka igasugune UV-kiirgus ning iga solaariumikülastus, eriti enne 35. eluaastat, suurendab nahavähi riski.