Signe Riisalo: puudulik ligipääsetavus toidab müüti, et erivajadustega inimesi on vähe ja olukord ei ole üldse nii halb 

Ligipääs avalikule inforuumile on miski, millele enamik inimestest mõtleb harva. Selleks ei näi ju ka põhjust olevat, üldjuhul saame oma igapäevased tööd, toimetamised suurepäraselt aetud. Nii ei oskagi me teadvustada, et osale Eesti inimestest on need samad tegevused igapäevane peavalu.

Elades „keskmisele“ orienteeritud ühiskonnakorralduses, jäävad meil tihtilugu märkamata need olukorrad, mis paljudele meie seast igapäevast ebamugavust tekitavad. Mõistmine tekib paraku alles siis, kui ise mingil eluhetkel oma tavapärasest rutiinist välja kistud oleme.

Ligipääsetavusega seotud raskusi ei koge seega vaid erivajadusega inimesed. Niipea kui peame mõne vigastuse tõttu loobuma oma tavapärasest elukorraldusest või meist saavad näiteks lapsevanemad, seisame silmitsi olukordadega, kus puudub kaldtee, lift või raskendab meie teekonda hoopis kõrge tänavaäär.

Samamoodi mõjutab meie liikumisvõimalusi vananemine. Nii tunnistab kõigest 41% 65aastastest ja vanematest (2), et neil puuduvad igapäevategevustes piirangud. See tähendab, et suurem osa meie vanemaealistest kannatab ligipääsetavusega seotud takistuste all. See on miski, millega peame arvestama, et meie jätkuvalt vananeva ühiskonna eest hoolt kanda ja juba täna valmistuda selleks, kui ühel päeval ise taoliste probleemidega silmitsi seisame.

Hea meel on tõdeda, et viimastel aastatel on märgata ligipääsetavusega arvestamist nii erakui avalikus sektoris. Edusammude headeks näideteks on Riigi Kinnisvara AS poolt ligipääsetavate riigimajade rajamine, valitsuse pressikonverentside ning vabariigi aastapäeva teleülekannete ning laulu- ja tantsupeo vahendamine eesti viipekeeles ja kirjeldustõlkes, infoja abiliinide kasutamine kuulmispuudega inimestele kaugtõlke läbi ja Paksu Margareeta rekonstrueerimine ligipääsetavaks. Lähiaastatel töötatakse välja ka automaatsubtiitrite lahendus ERRi telesaadetele.

Eesti Puuetega Inimeste Koja juht Meelis Joost on tõdenud, et ligipääsetava keskkonna disain peab algama rohujuure tasandilt. Ehk märksõnapaar „kaasav disain“ on see, millele iga (süsteemi) projekteerija, arhitekt, ehitaja jne peab oma tööd planeerides mõtlema. Kui elada pidevas ligipääsetavuse kriisis, tekib oma elukorraldusega leppimine. Ühiskonnana ei saa me aga aktsepteerida, et oluline osa inimestest meie ümber peab taolisi puudusi normaalsuseks. Muutus algab märkamisest ja meie inimesed peavad kõik olema samaväärselt ühiskonna tegemistesse kaasatud.