SUUR TAGAAJAMINE: Belgia politsei otsib relvi varastanud sõdurit 

Põhiotsingud käivad Hoge Kempeni rahvuspargis, mis piirneb Saksamaa ja Hollandiga ning on kolmapäevast saati külastajatele suletud. Politsei usub, et Conings on endiselt elus ning väga ohtlik: ta varastas mitu sõjaväerelva, muu hulgas ka raketiheitja. Näib siiski, et Conings jättis enamiku relvadest metsa äärde autosse. Kohalike elanike sõnul kostus pargist neljapäeva hommikul püssitärinat.