Euroopa Komisjon sõlmib BioNTech-Pfizeriga 1,8 miljardi lisadoosi lepingu 

Komisjon lisab pressiteates, et lepingu põhjal tuleb vaktsiini toota Euroopa Liidus ja selle olulisemad komponendidki peab hankima sealt. Ühtlasi sätestab see vaktsiinitarnete tagamise ning tugevdab ELi tootmisvõimsust, mis lubab omakorda aidata teisigi riike.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen (pildil) sõnas: „See on hea uudis meie pikaajaliseks võitluseks Euroopa kodanike kaitsmisel viiruse ja selle mutatsioonide eest! ELis on tagatud kuni 1,8 miljardi doosi tootmine ja tarnimine. Teiste tootjatega sõlmitavate võimalike lepingute puhul järgitakse sama mudelit – et see tooks kõigile kasu.“

Euroopa Liidu eesmärk on, et juuliks saab kaitstud 70 protsenti täiskasvanud elanikest. See on varasem tähtaeg, kui seni on loodetud ning von der Leyeni sõnul on täiesti saavutatav.