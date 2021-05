Surmaga lõppenud tööõnnetus kaevanduses: kohus karistas kopplaadurijuhti tingimisi vangistusega 

Surmaga lõppenud õnnetus juhtus 2014. aasta 8. augusti hommikul Estonia kaevanduses. See juhtus kopplaadurite parklas, kus kaevanduse öine vahetus lõpetas parasjagu oma seitsmetunnist vahetust. 53aastane Anatoli oli just oma laaduri parkinud ja sellest väljunud, kui talle sõitis otsa Igori juhitud kopplaadur. Sel nädalal tunnistas Viru maakohus Igori süüdi paragrahvis, mis käsitleb tööohutusnõuete eiramist, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm ja karistas teda kahe aasta ja kümnekuulise tingimisi vangistusega. Kohtu all oli ka toonane allmaamäemeister Oleg, kes tunnistati süüdi tegevusetuses, mis viis tööõnnetuseni. Kohus karistas teda ühe aasta ja kuuekuulise tingimisi vangistusega.

Igorile on määratud katseahaks kolm aastat ja kuus kuud. Olegile on määratud katseajaks kaks aastat. Süüdistuse sai ka Enefit Kaevandused AS, kelle kohus aga mõistis õigeks.

„Kohtuotsuse peale on õigus edasi kaevata apellatsiooni korras Tartu ringkonnakohtule,“ ütles Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich Õhtulehele.