Riigisekretär ei näe Ratase tegevuses viiteid korruptsioonile 

Riigisekretär Taimar Peterkop ütles komisjonile, et ei näe endise peaministri tegevuses korruptsiooni elemente ning temale teadaolevate faktide põhjal saab järeldada, et ka õiguslikult on tegevus olnud korrektne, sest kulutused olid Jüri Ratase sõnul seotud peaministri tööga.

Peterkopi sõnul vastutab kulude eest kulujuht ja jälgib, et need oleksid õiguspärased, kuid ta möönis, et arvepidamine peab olema täpsem.

„Meile selgitati, et riigikantselei roll on teenindada peaministrit ja ei ole kombeks seada kahtluse alla tema soove,“ vahendas Odinets istungil räägitut. „Seega aktsepteeriti ka kingitusi ja arveid, mille puhul polnud täpselt teada, kellele need lähevad.“

Odinetsi sõnul tuleb edaspidi olla avaliku raha kasutamisel läbipaistvam ja kindlasti järgida GRECO soovitust briifida ministreid ja nende poliitilisi nõunikke ametisse astumisel aususe ja eetika teemadel ning tagada neile samal teemal ka konfidentsiaalne nõustamine.

Komisjoni liikme Marko Šorini sõnul on erikomisjoni pädevuses hinnata, kas kõrge riigiametniku tegevuses on midagi korruptiivset. „Tänased vastused on olnud ammendavad. Riigisekretäri kinnitusel ei ole endise peaministri tegevuses viiteid korruptsioonile ja see on olnud õiguspärane. Ka protokollitöötaja tõi välja, et ajakirjanduses ilmunud viide isiklikuks kasutamises kaasa pandud toidukorvide kohta ei vasta tõele ning kringlite ja muude kingituste tegemine peaministri poolt on olnud tavapärane,“ rääkis Šorin.

Erikomisjon soovib oma istungitel jätkata avaliku raha erahuvides kasutamise küsimuse käsitlemist ja kutsub selleks istungile endise peaministri büroo juhatajad. Jüri Ratase esimese valitsuse ajal oli büroojuht Tanel Kiik, teise valitsuse ajal Johannes Merilai.