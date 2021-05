Juhtkiri | Milline saab olema vaktsineerimata koolielu? 

Lihtsaim moodus selleks on mõistagi õpetajate vaktsineerimine, eriti kui arvestada terviseameti hinnangut, et koolis ei levita nakkust vastupidiselt tavaarusaamale mitte õpilased, vaid üks nakatunud õpetaja nakatab omakorda paari õpilast ja paari kolleegi. Nii küsivadki lapsevanemad, kas neil on õigus oma laste kaitsmise nimel nõuda koolilt, et kõik klassi ette astuvad õpetajad kui suurema ohu allikad oleksid vaktsineeritud.

Lapsevanem võib küll selliseid küsimusi esitada, kuid samas on kool lõhkise küna ees, sest vähe sellest, et õpetajailt ei või nõuda vaktsineeritust, pedagoogidelt pole ka õigust küsida, kas nad on vaktsineeritud või mitte, sest tegu on delikaatsete isikuandmetega. Sellisest teadmatusest lähtudes tuleb kogu koolielu korraldada arvestusega, et vaktsineeritud pole mitte keegi.

Haridusministeerium jagab küll nippe olukorraga toimetulekuks, näiteks pidada tunde õues, kuid Eesti kliimas pole see tõsiseltvõetav, kui tulevad sügis ja talv. Koolide ventilatsioonisüsteemide nüüdisajastamisel on pandeemia algusest magatud maha poolteist aastat, arvestades haridusministri äsjast ülestunnistust, et neil puudub tänini isegi ülevaade kõigi koolide ventilatsioonide kohta. Variant, et vaktsineerimata õpetajaid kontrollitakse igal hommikul kiirtestidega ei saa olla jätkusuutlik, pealegi miks peaks ühiskond kinni maksma igal kuul mitusada eurot maksma minevaid kiirteste iga vaktsineerimisest keelduja kohta?

Suve tuleb kasutada vaktsineerimata õpetajate veenmiseks – ja neid pole vähe, Tallinnas ja Ida-Virus pooled –, kuid samas tuleb välja töötada, milline saab sügisest olema koolielu, kui vaktsineerituse tase ei parane. Küsimus on väga lihtne – kes vastutab, kui vaktsineerimata õpilaste ja õpetajatega koolid muutuvad peamisteks nakkuskeskusteks?