VIDEO | Stockmanni ristil juhtunud õnnetuses sai vigastada kaks inimest. Napilt pääsenud Silvia Ilves: võtan seda kui hoiatust

Praeguseks on teada, et kokku põrkasid Toyota Hilux ja kaubik Renault Master. Kiirabi toimetas õnnetuses viga saanud 15aastase noormehe haiglasse, kaubikut juhtinud 26aastase mehe vaatas kiirabi kohapeal üle ja haiglaravi ta ei vajanud.

Vahetult enne õnnetust teed ületanud Silvia Ilves rääkis Õhtulehele, et seda ristmikku ületab ta lastega igapäevaselt. „Olin ristmikku just ületanud ning kohe koju jõudmas nelja-aastase pojaga, kui teine laps helistas ja ütles, et toimus avarii ja ta kartis, et äkki meie... Poeg oli olnud akna all arvuti taga, kui tundis nagu maavärinat kui kaubik majale otsa sõitis.“