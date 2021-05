Küsimus | Millisel õiguslikul alusel kasutas Briti sõjaväepolitsei Tapal jõuvõtteid Eesti tsiviilelanike peal? 

Et „Virumaa Teataja“ avaldas uudisloo „Briti sõjaväelased lahutavad kaklust Tapal jõuliselt“, mille juurde lisatud videolt on näha, kuidas inglise keelt rääkivad vormis sõjaväelased tõukavad esmalt ühe naise pikali ja lohistavad mööda asfalti, hiljem lükatakse veel üks naine pikali ja lüüakse teda jalaga, siis milline on õiguslik alus umbkeelse Briti sõjaväepolitsei tegutsemiseks Eestis väljaspool kaitseväe territooriumi kasutades jõudu ja käeraudu Eesti tsiviilelanike peal? Kahtlust brittide tegevuse õiguspärasuse suhtes süvendab asjaolu, et Eesti politsei saabudes võeti kohalikult mehelt käerauad maha ja lasti ta kinnipidamise asemel kohe vabaks.