Seisukoht | Sümbolitega ei mängita 

See mõte meenus, kui eelmise nädala lõpus tuli jahmatav uudis, et riigieelarve kärpijatel on plaanis kaitseväe orkester laiali saata. Nädala alguses järgnes sellele teinegi: sama saatus ootab politsei- ja piirivalveameti orkestrit.

Kaitseväe orkester ei ole olnud ainult kaitseväe, vaid kogu Eesti sümbol. Kas me kujutaks temata ette Eesti riigi kõige tähtsamaid sündmusi alates mõistagi vabariigi aastapäeva paraadist? Ei kujuta. Seetõttu on sellised otsused ainuüksi ideena arusaamatud. Lõpuks võib Eesti oma juhtide kummalistest otsustest iseenda võttest pikali kukkuda ning siis imestame, mis meie riigist lõpuks üldse alles on...

Hiljuti avalikustatud huvihariduse toetuse kärpimise kava ja nüüdne orkestrite lõpetamise plaan näitavad, et kui eelarvet hakatakse kärpima just meie tuleviku (laste) ja sümbolite (orkester) arvelt, on midagi ikka väga viltu läinud. Samal ajal tundub üha enam, et eestlased ja Eesti elavad majanduslikus mõttes justkui parimal ajal. Riigil on näiteks raha kulukate mainekampaaniate peale ning ametnike ja poliitikute palgad on tõusnud stabiilselt isegi keerulisel koroonaajal.