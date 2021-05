Tolmeldajad linna: Tartu hotelli Lydia püsielanikeks said kaks mesilasperet 

„Eks paistab, kuidas nad hakkama saavad, sest meil on kavas nad ka talveks hotelli katusele jätta, nendega ei tohiks seal mitte midagi halba juhtuda,“ arutleb Olmaru. „Praegu on meil kaks taru ja mesilasperet, aga edaspidi võiks neid isegi rohkem olla, nii kolm-neli.“

Olmaru ise on mesilasi pidanud juba kuus aastat, ka tema vanaonu oli mesinik. Esimesed teadmised mesindusest sai ta oma kolleegilt ja teadmisi on ta kogunud aastate jooksul ikka kogenud mesinikelt: „Kui midagi ei tea või ei oska, siis tuleb helistada targematele.“

„Esimene mesi, mis me saame, läheb Estiko sõpradele ja partneritele,“ räägib Olmaru, et hotelli katuselt elutsevatelt linnukestelt saadava neste tarvitamisele on juba mõeldud. „Aga Lydia hotellis töötab restoran Hõlm, mille peakoka Sven Pärnaga oleme juba arutanud, et mett saab kasutada restorani roogades. Eeskätt muidugi magusama poole peal, näiteks kookidest, aga meega maitsestatakse paljusid roogasid.“