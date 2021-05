Parem hea masturbatsioon kui halb penetratsioon 

„Palav, lausa rammestav ilm,” mõtles Kerli. Ta sirutas siredaid jalgu ning silmitses telefonist Tinderi kompudelt pilku tõstes oma täiuslikult tulipunaseid varbaküüsi. Ausalt öeldes polnud need kompud seal telefoniekraanil just erilised maiuspalad. Nad võisid olla olemas, saata talle tutvuse süvendamise lootuses peenisepilte, kuid nende peale ei võinud olla kunagi kindel.

Bussijuht andis jõuliselt gaasi, mööda vuhises kiirusepiirang 50 km/h. Kerli muigas, sest talle meenus Kalvi, see lahe lokkidega sell. Nad olid käinud mahajäetud lennuväljal sportautoga nullist sajani kiirendamas. „Sekunditega läheb, sekunditega. Ja see tunne on nii kaif,“ oli kutt lubanud talle soliidset elamust. Paraku ei käinud see ainult autospordi, vaid ka seksi kohta. Ja kellele kaif, kellele mitte.