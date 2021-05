Küsimus | Kas vaktsineerimata õpetajad lastakse kõik lahti?

Indrek Kilk, haridusministeeriumi õigusosakonna jurist: Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Riik tagab muuhulgas võimaluse lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Tööandja peab kindlasti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks üle vaatama oma töökeskkonna riskianalüüsi, vajadusel seda täiendama ning tegelikkusele vastava riskianalüüsi alusel koostama asjakohase tegevuskava.

Kui töötaja ei soovi lasta end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, saab asutus ette näha ja võtta tarvitusele teised meetmed, millega on võimalik riske maandada - näiteks täiendavad isikukaitsevahendid, jms või korraldada vajadusel töötaja töö ümber selliselt, et riskid oleks madalamad. Kui pooled saavutavad kokkuleppe töö ümberkorraldamise osas, siis töölepingu tingimusi (näiteks tööülesannete muutmine) saab muuta vaid poolte kokkuleppel töölepingu seaduse § 12 alusel. Kuna terviseandmed on delikaatsed, siis detailset infot õpetajate vaktsineerimisest ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Õhtuleht: Kui Tallinnas on pooled õpetajad vaktsineerimata, siis milliseid meetmeid soovitate koolide töö ümberkorraldamiseks?

Liisa Tagel, haridusministeerium: Koolides tuleb igal juhul rakendada kõiki ennetusmeetmeid. Praegu on vabariigi valitsuse korraldusega kehtestatud kõigis haridusasutustes maski kandmise kohustus ning juhinduda tuleb haridus- ja teadusministeeriumi juhistest, mis rõhutavad kontaktide vähendamise, hajutamise, tuulutamise ja hea kätehügieeni vajadust. Samuti soovitatakse võimalikult palju tegevusi viia läbi õues, et vähendada veelgi viiruse leviku võimalusi. Kõik lasteaiad, üldhariduskoolid ning kutseõppeasutused on saanud tasuta varu kiirteste, et testida vaktsineerimata õpetajaid.

Õhtuleht: Miks vaktsineerimata õpetajaid lahti ei lasta?

Liisa Tagel, haridusministeerium: Tööandja peab eelnevalt koostama riskianalüüsi (seda tegi Tallinna kiirabi) ning kui riskianalüüsi tulemus on, et töötajate ja teiste isikute tervist ei ole võimalik muul viisil efektiivselt kaitsta, kui ainult vaktsineerimisega, siis ainult sellisel juhul saab töötajaga töölepingu vaktsineerimata jätmisel üles öelda.