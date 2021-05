VIDEO | Kaja Kallas: kui me ei leia kokkuhoiukohti, tuleb tõsta makse

Kaja Kallas alustas pressikonverentsi selgitusega, miks avalik sekotor peab kokku hoidma hakkama. „Miks me seda teeme? Sest riigi kulud ületavad riigi tulusid. Kui avalik sektor pole nõus kokku hoidma, siis kannatab erasektor. Kui me ei leia kokkuhoiukohti, tuleb tõsta makse. Ma tõesti soovin, et ametkondades suhtutakse võimalikesse kokkuhoiukohtadesse tõsiselt, riigil on üks ühine rahakott ja selles on suur puudujääk.“

Kallas tõi välja, et viimased neli aastat on riigi eelarve puudujääki kasvatatud. „Küüniline on , et puudujäägi kasvatajad näitavad nüüd näpuga nende peale, kes peavad saama selle eelarve paremasse korda,“ märkis peaminister ja avaldas soovi, et avaliku sektori tippjuhid ei hakkaks avalikult välja pakkuma kokkuhoiukohti, mille eesmärk on kulutuste kokkutõmbamiste asemel neid naeruvääristada.

Foto: Kaader videost

Tanel Kiik tõi välja, et Eesti liigub õiges suunas. „Kahe kuuga on nakatumise näitajad kuus korda langenud. Näeme juba stabiilsust ja langustrendi ka teistes Balti riikides.“ Langustrend on ka haiglaravi numbrites.

Minister rõhutas, et mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik, kes soovivad, end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineerida.

Kallas andis teada, et vaktsineeritutele pikendati karantiinist vabastust poolelt aastalt ühele aastale. Samuti pikeneb ka eneseisolatsiooni vabastus ühele aastale. Koroona läbipõdenutele jääb kehtima pooleaastane periood.