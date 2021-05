OTSE | Kaja Kallas: kui me ei leia kokkuhoiukohti, tuleb tõsta makse 

Kaja Kallas alustas pressikonverentsi selgitusega, miks avalik sekotor peab kokku hoidma hakkama. „Miks me seda teeme? Sest riigi kulud ületavad riigi tulusid. Kui avalik sektor pole nõus kokku hoidma, siis kannatab erasektor. Kui me ei leia kokkuhoiukohti, tuleb tõsta makse. Ma tõesti soovin, et ametkondades suhtutakse võimalikesse kokkuhoiukohtadesse tõsiselt, riigil on üks ühine rahakott ja selles on suur puudujääk.“