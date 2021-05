Repliik | Uus vaktsineerimisjuht Marek Seer alustab ämbrikolina saatel 

Portaalis www.digilugu.ee saab end vaktsiinijärjekorda panna. On ebanormaalne, kui arvutiajastul pead ootama löögile pääsemiseks tunde. Keegi ei tulnud riigiametis selle peale, et väikese kuluga saanuks tekitada eraldi platvormi vaktsineerimise tarbeks. Ülejäänu toiminuks edasi tavapäraselt. Nüüd ootasid ühes järjekorras need, kes soovisid aega ja kohta vaktsineerimisele kui ka eriarstile soovijad. Tõrked olid ettearvatavad ent probleemi eirati. Kui ei suuda kvaliteeti tagada, siis ei tasu teenust välja hõigata. Ka lõunanaabrid said ennast arvuti kaudu järjekorda panna, kuid neil ei jooksnud süsteem umbe. Lätlased oskasid sellega arvestada ja lõid töökindla süsteemi.

Vaktsineerimise juht Marek Seer ruttas hiljem vabandama, ent see ei kukkunud kõige parem välja. Olla järjekorras näiteks 33 000-s on jama. Endalgi jäi äpp telefoni tõmbamata, tõendamaks, et olen täielikult vaktsineeritud. Võib minna Tallinnas Pärnu maanteel asuvasse valvekliinikusse ja võtta tõenduseks ingliskeelne sertifikaat, aga see maksab 20 eurot. Samas pole garantiid, et sealgi pääseb ülekoormuse all ägavale süsteemile ligi. E-teenused Eesti moodi on lihtsalt imelised.