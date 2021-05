LOOMAVIHKAJATE JULMUSED: Räpina külje all lasti koerale kuul pähe, Tartumaal tapeti neljajalgne sõber ammuga 

Noore Prantsuse buldogi Kessu väike surnukeha leiti jõest möödunud pühapäeval. Väliste tunnuste järgi paistis, et ilmselt oli loomake tapetud vaid mõned päevad tagasi. „Teda oli väga ligidalt pähe tulistatud. Võimalik, et tema kehal hoiti jalga ja samal ajal tulistati,“ arvab Räpina külje all Köstrimäel elav naine.