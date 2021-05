Eesti sai Euroopa Liidult koroonakriisi ületamiseks üle 170 miljoni euro 

„Saame anda pikalt oodatud kriisiabi tervishoiule – Hiiumaa, Järvamaa, Põhja Eesti Regionaalhaiglale, vaktsiinide hankimiseks ja testimise korralduseks. 17,5 miljonit eurot saab tuge turismisektor. Pärast Euroopa Komisjoni otsust on võimalik ministeeriumitel nüüd kibekiiresti teha kõik vajalikud ettevalmistused toetuste väljamaksmiseks,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. „Eesmärk on, et raha jõuaks reaalselt kasutusse kuu aja jooksul.“