VIDEO | Kohus mõistis Lihula tulistajale Mikk Tarrastele pika vanglakaristuse 

Tarraste ütles, et kohtuotsus on talle arusaadav.

Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa on varasemalt öelnud, et 14 aastat vanglat oleks kõnealuse kuritöö eest paslik.

Kohtupidamine Tarraste üle algas veebruaris ja mitmete istungite vältel arutati läbi läinud aasta suvel Lihulas toime pandud veretöö. Kohe esimesel istungil võttis Tarraste süü suuremas osas omaks. Ta ei tunnistanud seda, et üritas kuritegu varjata. Samuti ei olnud ta nõus süüdistusega, et üritas sündmuskohalt põgeneda.

„Peaaegu aasta tagasi toimus sündmus, mille tagajärjel kaotas elu mitu inimest. Sündmus põhjustas paljudele kannatusi ja valu. Ma pole oma tegusid õigustanud, olen vaid püüdnud neid selgitada. Olen minule esitatud süüdistuse suures osas omaks võtnud, lõpliku hinnangu juhtunule annab kohus. Ma pole sooritanud ühtki kuritegu mõne teise kuriteo varjamiseks, tehtu pole seotud ühegi vandenõuga. Mul ei olnud kavatsust kedagi tappa. /.../ Kas ma vastutan tegude ja tagajärgede eest? Loomulikult. Aega ei saa tagasi keerata, kahjuks ei saa ka inimesi tagasi tuua. Lugupeetud kannatanud ja minu enda pere. Ma siiralt vabandan kõigi teie ees. Ma tean, et andestada on kui mitte võimatu, siis äärmiselt raske. Seda ka endale,“ lausus Tarraste. Ta lausus ka seda, et on nõus õiglast karistust vastu võtma

2020. aasta 6. juuni õhtupoolikul Pärnumaal Lihulas toimunud tulistamise käigus tappis Mikk Tarraste (33) tulirelvast kaks ja vigastas nelja inimest. Ravimite ja alkoholi mõju all olnud tapja ütles pärast kinnipidamist, et palub oma käitumise eest vabandust, ent ei jaganud täpsemaid selgitusi. Hiljem selgus, et Tarraste oli kuritöö toimepanemise ajal purjus ja rahustite mõju all. Märtsis toimunud istungil rääkis Tarraste, et kõnealusel päeval hakkas tema hommik rohke alkoholiga ja aiatöödega. Hiljem soovis ta sõbrale külla minna, ent tegi Lihula Olerexi juures avarii, mis omakorda vallandas traagiliste sündmuste ahela.