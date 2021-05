Kohus langetab vägivallas süüdistatava Marti Kuusiku asjas otsuse 

Läinud aastal kirjutas Virumaa Teataja, et Marti Kuusiku kohtuprotsessis on koos eelistungiga peetud kümme istungit. Viru maakohtu pressiesindaja sõnul on uuritud kõiki isikulisi tõendeid, üle on kuulatud kannatanu, Marti Kuusik, prokuröri tunnistajad ja kaitsja tunnistajad. Viru ringkonnaprokuratuur süüdistab Kuusikut perevägivallas, täpsemalt öeldes kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. Kuusik end kohtus süüdi ei tunnistanud. Samuti on vägivalda eitanud protsessis kannatanuks tunnistatud Kuusiku endine elukaaslane Karin Kuusik.