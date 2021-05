Relvad tiiki: kriminaalkorras karistada saanud vallavolinik sai kohalt lahti 

Ene Kiirkivi süüdistatakse selles, et omamata relvaluba, hoidis ta eeluurimise käigus tuvastamata ajast oma elukohas ebaseaduslikult vintpüssist Mosin käsitöönduslikult valmistatud laskekõlblikku kärbikut ja laskekõlblikku 16-kaliibrilist üheraudset sileraudset lahtimurtavat püssi IŽ-K. Naine hoidis neid relvi oma elukohas kuni mullu 23. märtsini, kui relvad ühel kinnistul asuvasse tiiki visati. Viru maakohtu otsusega mõisteti Kiirkivile kuuekuuline vangistus tingimisi. Kohtuotsus tehti aasta alguses ja see on jõustunud.