Esimestel pensioniikka jõudnutel on teise samba raha käes 

Jaanuarist alates on esitanud ühekordse väljamakse avalduse hetkeseisuga kokku 26 041 inimest, kelle keskmine vanus on 63 eluaastat. Valdav enamik avalduse esitanutest on naised (16 559). Rahandusministeeriumi selgitusest nähtub, et enesele ootamatult kande saanud lehelugeja on tõesti asjast ise pisut ekslikult aru saanud, sest neile, kes avalduse esitamise ajal olid juba teise samba pensionieas (riiklik pensioniiga miinus viis aastat) ehk 60aastased ja valisid ühekordse väljamakse ega võtnud avaldust selle esitamise kuu viimaseks kuupäevaks tagasi, makstaksegi kogu raha juba järgmisel kuul välja. Summalt läheb maha 10% tulumaksu. Iga aasta jaanuaris, mais või septembris makstakse raha välja neile, kes teisest sambast lahkuvad. Nemad peavad kogunenud summalt maksma riigile 20% tulumaksu.