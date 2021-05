RAHVA MEELITAMISEKS: Malawi põletas tuhanded aegunud vaktsiinidoosid  

Kuigi tervishoiuekspertidel oli kahju, et nii läks, kommenteerisid nad BBC-le, et kui vanade vaktsiinide avalik hävitamine aitab leevendada elanike hirmu, peletada kuulujutte, tuua rohkem inimesi vaktsineerima ning rahustada, et kasutusel on ikka ainult nõuetekohased vaktsiinid, oli see seda väärt.