Raierahu ei kehti: metsloomaühing kogub õõvastavaid jäädvustusi 

Eesti metsloomaühing alustas raierahu rikkumise jäädvustuste kogumist ehk oodatud on pildid, kus on näha metsaraie pärast kannatada saanud loomad ja linnud. Võsujalg ütleb, et kogu aktsioon on mõeldud surveavaldusena otsustajatele ja avalikkusele.