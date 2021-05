Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis riigikogus teise lugemise. Alender: aeg on nende kaotamiseks on käes 

„Eesti liigub jõudsalt heas suunas loomade heaolu valdkonnas ja karusloomafarmide keelustamine oleks võit kogu Eestile. Sellega näitaksime ennast parimast ja tugevaimast küljest, sest astuksime välja nõrgemate kaitseks. Rõõm on näha selle mõtteviisi üha kasvavat levikut Eestis, nii riigikogu liikmete kui teiste sihtrühmade seas,“ kommenteerib Nähtamatute Loomade president Kristina Mering, kes on karusloomade heaolu eest seisnud juba 15 aastat.

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu liigub nüüd edasi kolmandale lugemisele. Lõpphääletus leiab riigikogu suures saalis aset 2. juunil. Karusloomafarmid on keelustatud Suurbritannias, Prantsusmaal, Norras, Hollandis, Austrias, Horvaatias, Sloveenias, Makedoonias, Serbias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Slovakkias, Luksemburgis, Belgias, Tšehhis. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid.

„Karusloomade kasvatamise keelustamist on riigikogu keskkonnakomisjonis arutatud aastaid ning riigikogu suures saalis on sellesisuline eelnõu juba kolmandat korda. Varasematega võrreldes on praegune katse aga märksa edukam, sest kui eelmisel kahel korral lükati karusloomade kasvatust keelav eelnõu tagasi, siis täna läbis see teise lugemise. Kolmandale lugemisele jõuab see eelnõu praeguse plaani kohaselt juuni algul ja loodetavasti saab siis ka lõpliku heakskiidu,“ ütleb Alender.