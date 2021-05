Nüüdisaegne meditsiin: veritsev patsient kupatati vastu ööd haiglast minema 

Egerti sõnul seisis pojal ees juba ammu plaanis olnud mandlioperatsioon, kuid paraku lükkus see koroonapandeemia esimese laine ajal edasi. Kaitsevägi lubas noormehe lõikuse ajaks ja sellest taastumiseks teenistusest vabaks. Ta sai loa kodus kosuda. Et aga operatsioon kulges raskelt ja venis pikale, läks Egert pojale Võrru autoga järele. „Meil on loomulikult arstid öövalves, kirurg, anestesioloog, sisearst, naistearst, kuid päevakirurgia osakonnas öövalvet kindlasti ei ole,“ ütleb Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask. „Tänapäeval tehakse enamik operatsioone ja väga palju erinevaid lõikusi päevakirurgias. See on ka meie haiglas päris suur maht, kasvõi näiteks ortopeedilised operatsioonid.“