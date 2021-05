Küsimus | Miks mõni haigla ei luba omakseid surijate juurde? 

Heli Paluste, sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht : Hoolimata keerulisest pandeemiaolukorrast peaks ka haiglas elust lahkuva patsiendi juurde pääsema tema soovi korral lähedane, hingehoidja või vaimulik. Olukorras, kus ei ole kehtestatud üleriigilisi liikumispiiranguid, määravad raviasutused ise oma sisekorrareeglid, sh patsientide külastamist puudutava. Terviseamet on kehtestanud juhisena raviasutustele miinimumnõuded tegutsemiseks COVID-19 pandeemia olukorras. Selle dokumendi alusel kehtib nakkuse keskmise või kõrge riski olukorras, kus me ka praegu veel kahjuks oleme, soovitus patsiente mitte külastada.

Teadaolevalt on tänu meie tublile meditsiinipersonalile enamikul juhtudel siiski leitud toimivad lahendused, mis on võimaldanud vajaduse korral pakkuda nii emotsionaalset kui ka vaimulikku tuge inimestele, kelle elutee on selle haiguse tõttu lõppemas.

Oluline on, et raviasutused, samuti hoolekandeasutused, lähtuksid põhimõttest, et surijat ja tema omakseid koheldakse empaatiliselt, neile osutatakse tuge ning leitakse inimlikud lahendused. Mõistagi tuleb alati silmas pidada mõlema poole turvalisust. Praeguseks on olemas nii isikukaitsevahendid kui ka piisav testimisvõimekus, sh kiirtestid, mis võimaldavad riske maandada.