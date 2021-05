Euroliit avab peagi piirid vaktsineeritud turistidele

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets kommenteeris ERR -ile, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid jõudsid kokkuleppele, et kolmandatest riikidest saabujatele, kes on täielikult vaktsineeritud, avatakse piirid samaaegselt Euroopa Liidu digitaalse tõendi ehk rahvakeeli koroonapassi kasutusele võtmisega.

Täielikult vaktsineeritud tähendab antud juhul siis seda, et reisisell on saanud mõlemad kaitsesüstid, juhul kui nii on ette nähtud – s.t AstraZeneca, Moderna ja Pfizer/BioNTechi puhul kaks, Jansseni puhul ühe süsti. Esialgu kõlbavad vaid need eelloetletud vaktsiinid, sest need on ainsad, mis praegu Euroopa Liidus kasutusel.