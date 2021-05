Euroliit avab peagi piirid vaktsineeritud reisijatele 

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets kommenteeris ERR-ile, et Euroopa Komisjon ja liikmeriigid jõudsid kokkuleppele, et kolmandatest riikidest saabujatele, kes on täielikult vaktsineeritud, avatakse piirid samaaegselt Euroopa Liidu digitaalse tõendi ehk rahvakeeli koroonapassi kasutusele võtmisega.