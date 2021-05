Igor Gräzin | Maski-Gräzin ja Tohtri-Joller 

Kui on olemas erinevaid kokki, automehhaanikuid, professoreid ja pankureid, siis peab sihukesi olema ka arstide hulgas. Meil on olemas arst Karmen Joller, kes esineb palju ja laseb endast teha klantsajakirjadesse pilte, mida iga muhulane Liiva poes kapsakastide vastas näinud on. Viimane, mis pani mind tema peale mõtlema, oli üleskutse maskide kandmise kohta. Jolleri mõtteid on toetanud koroonavastase nõukogu esiesineja Irja Lutsar, kes on ütelnud mitmes variandis seda, et maskid on vähe teaduspõhised, aga neid võiks kanda ikka.