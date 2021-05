LÕPUTU ÕUDUS: tallinlanna on Brasiiliasse paki saatmisega jamanud pea aasta aega

POSTIPAKK: Brasiiliasse teel olnud pakk tuleb Eestisse tagasi. Foto: Teet Malsroos

Tallinnast Lõuna-Ameerikasse Brasiilia poole teele pandud postipakk ei ole üheksa kuu jooksul õige inimeseni jõudnud. Klient on ärritunud ja soovib, et Omniva paki sisu – kommid, martsipan, pleed, nokamüts jmt – kinni maksaks. Postiettevõtte sõnul on probleem tekkinud tarneahela Brasiilia-poolses otsas.