Tõnis Lukas hakkab juhtima Eesti Kirjandusmuuseumi 

„Hinnatud ajaloolasena tunneb Tõnis Lukas humanitaarteadusi ja arhiivindust ning orienteerub suurepäraselt Eesti kultuuriloos,“ märkis teaduspoliitika komisjoni aseesimees, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. „Loomulikult on väga oluline tema tahe ja valmisolek Eesti Kirjandusmuuseumi arendada.“

Tõnis Lukas on olnud riigikogu nelja erineva koosseisu liige ning haridusminister, haridus- ja teadusminister ning viimati, aastatel 2019-2021, kultuuriminister. Tõnis Lukas on olnud Tartu linnapea ning kahel erineval perioodil Eesti Rahva Muuseumi direktor. Ta on pidanud õpetaja ametit Rõngus ja lektori ametit Tartu Ülikoolis ning juhtinud Tartu Kutsehariduskeskust.