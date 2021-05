SUUR ANALÜÜS | PRAAK, AHNITSEMINE JA JOKK-SKEEMID: Eesti metsade elu löövad sassi koletusuured raiesmikud 

Rahulolematus metsandusega on suur. Selle üheks põhjuseks on Eesti metsades haigutavad suured lagedad alad. Nende teket peaks piirama seadusesäte, mis keelab seitsmest hektarist suuremad raiesmikud. Sellest sättest on aga nii palju erinevaid erandeid ja möödahiilimise võimalusi, et sisulist tähtsust sellel polegi.