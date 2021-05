POLITSEI HAKKAS UURIMA TAPA KUKEPOKSI! Kas liitlased rikuvad Eestis tihti korda? 

Rakvere patrullitalituse juhi Tauno Lempu sõnul on nüüd algatatud menetlus, et välja selgitada nädalavahetusel toimunu üksikasjad. „Esialgsetel andmetel tekkis nädalavahetusel Tapa kiirtoitlustuskohas arusaamatus liitlasvägede sõdurite ja kohalike meeste vahel. Seda praegu teadaolevalt põhjusel, et sõdurid olid juttu teinud ühe naisega, mis oli kohalikele meestele vastuvõetamatu, nii et tekkis sõnelus ja sealt edasi rüselus,“ ütles Lempu. „Kohapeal kellelgi üksteise suhtes kaebusi ei olnud, ent eile [teisipäeval] laekus politseile juhtunu kohta süüteoavaldus.“