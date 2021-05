LAENUKRAANID KOOMALE? KredExi käenduste tingimused võivad karmistuda 

Mai algul tuli Eesti Pank välja värske finantsstabiilsuse ülevaatega, kus hoiatas, et siinne kinnisvaraturg võib üle kuumeneda. „Eelmise aasta kevadel oli väga palju määramatust, mis pani inimesi kinnisvaratehinguid edasi lükkama. Peatselt aga optimistlikum meeleolu naasis ning turuaktiivsus jõudis kriisieelsele tasemele,“ selgitati ülevaates. Praegu veel probleemi ei ole, aga see võib peagi tekkida. „Seda riski võimendab teise samba pensionireform, mille tulemusel makstakse septembris esimestele fondidest lahkujatele nende pensionisäästud välja. Küsitlused on näidanud, et märkimisväärset osa sellest rahast võidakse kasutada eluasemelaenude sissemakseteks.“