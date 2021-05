Tallinna südalinnas antakse ratturitele rohkem liikumisruumi 

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et suveks luuakse paremad ja turvalisemad rattaga liikumise võimalused vanalinna ümber ja südalinnas. „Oleme kesklinna olemasolevaid rattateid põhjalikult analüüsinud, et leida lahendused pääseda läbi kohtadest, mis praegu katkematut rattasõitu takistavad. Praegune algatus ei lahenda kõiki ratturite sujuvat liikumist takistavaid kitsaskohti kesklinnas, kuid edaspidi on oodata samadel trassidel kapitaalsema ja kulukama infrastruktuuri rajamist jalgratturitele.“