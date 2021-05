HINNARALLI: ehitusmaterjalide hinnad tõusevad  

Üleilmne toorainedefitsiit ja allhankijate tarnehäired on toonud kaasa ehitusmaterjalide nappuse ja hinnatõusu. Turg on heitlik ning mõnes tootegrupis kehtivad müügihinnad mitte enam nädalaid või päevi, vaid tunde, kirjutab ERR .

Peamine põhjus, miks ehitusmaterjalide tootjad ei suuda nõudlust rahuldada, on ülemaailmne tooraine nappus ja allhankijate tarneraskused, tunnistas ERR-ile Decora tegevdirektor Eike Tubli-Müür.

Decora tegevdirektor tunnistas, et kui varasematel aastatel on materjalide hinnatõusud jäänud kolme-nelja protsendi lähedale, siis tänavu on mõne toote hinnakasv kolossaalne ning metalli puhul võib hinnatõus olla koguni kuni 50-protsenti.