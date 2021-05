Kalle Laanet: kaitseminister ei ole kaitseväe orkestri osas oma otsust teinud

Indrek Saar soovis saada rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuselt selgitusi eelarvekärbete kohta. „Kas see oli teie taotlus, ja olete te nüüd rahul sellega, kus suunas me nende kärbetega liigume,“ küsis Saar.

Rahandusminister selgitas, et mis puudutab kulude kokkuhoidmist, ülevaatamist, siis see loomulikult on iga valitsemisala juhi otsus ja prioriteetide küsimus, milliste kulude jätkamine, milliste ümberkujundamine või lõpetamine või vähendamine eelarve piires võimalik ja mõistlik on.

Pentus-Rosimannuse sõnul on põhjus pikaajaline ja juured peituvad tegelikult palju varasemates aastates, miks me oleme praegu Eesti riigis selles olukorras just eelarve seisu ja riigi rahanduse mõttes. „Kui majandusel läks väga hästi, majandus kasvas, riigi tulud kasvasid ja sellest hoolimata suudeti kulusid teha veel palju rohkem, kui tulud selleks võimaluse andsid,“ ütles rahandusminister. Tema hinnangul on just see probleemi põhjus ja sellepärast oleme praegu olukorras, kus kriisiga kumuleerunud ja võimendunud eelarve miinust peame järk-järgult, samm-sammult vähendama ja sellest välja tulema.

Rahandusminister selgitas, et oma eelarve defitsiidiga oleme allapoole Euroopa Liidu keskmist taset. „See tähendab meie puudujääk, meie eelarveauk on jätkuvalt suurem, kui ta on Euroopa Liidus keskmiselt,“ märkis ta. „Rahanduse korrasolekust sõltub otseselt ka kogu majanduskeskkond, sõltub riigi kuvand investorite jaoks, sõltub lõpuks inimeste käekäik, see, kas siia tullakse investeerima, kas luuakse töökohti, kas ollakse valmis selles riigis maksma palka. See eeldus on, et riigi enda rahaasjad on korras. See on see, mille pärast me seda praegu teeme,“ ütles Pentus-Rosimannus.

Kalle Grünthal küsis kaitseminister Laanetilt konkreetset vastust kas kaitseväeorkester jääb või ei ning kas kaitseväkke jäävad kaplanid alles?

„Kaitseminister ei ole oma otsust teinud,“ vastas Laanet.

Henn Põlluaas tegi kaitseminister Kalle Laanetile etteheiteid kaitsekulutuste vähendamise kohta. „Teie valitsus purustas selle konsensuse ja kärbib kaitse-eelarve kasvust nelja aasta jooksul ligi 100 miljonit eurot,“ märkis ta.