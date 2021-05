Koroonaoht: advokatuur tahab suured istungid kohtust mujale viia 

Advokaatide pöördumisega seoses on advokatuur pöördunud maakohtute poole, saamaks tagasisidet, milliseid viirusevastaseid meetmeid kohtumajades rakendatakse ning kuidas on terviseamet neid hinnanud. Kohtute tagasisidest nähtub, et kohtutes rakendatakse üldiselt meetmeid menetlusosaliste ja advokaatide elu ja tervise kaitseks. Advokatuuri pädevuses ei ole kahjuks hinnata seda, kas need meetmed on kõigil juhtudel piisavad, märgib advokatuuri esimees.

Jaanus Tehver ütles pöördumises Harju maakohtu kohtudirektori ja justiitsministeeriumi poole: „Küll aga oleme seisukohal, et olukorras, kus kohtumaja saalide suurust arvestades tekib kahtlus, kas kohtu ja menetlusosaliste tervise kaitsmiseks vajalik inimeste hajutatus on tagatud, tuleks täiendava ettevaatusabinõuna kohaldada kohtuistungi üleviimist suuremasse ruumi väljaspool kohtumaja. See tuleb kõne alla eelkõige suure menetlusosaliste arvuga istungite puhul, millised praktikas on tihtipeale Harju maakohtu menetluses.“