Puude nudimine lindude pesitsusajal tekitab Haabersti elanikes meelekibedust 

Facebooki gruppi „Õismäe elanike teated“ postitati nädalapäevad tagasi pilt, millel on pügatud pärnad. Kuigi postituse autorile valmistas pahameelt vaid see, et oksarisu on jäetud maha vedelema, läks selle kommentaarides käima sootuks elavam arutelu. „Kas keegi seletaks, miks neid lõigata oli vaja?“ küsis üks naine, kes oli näinud enda sõnul oksaraagude vahel surnud oravat. Kirjutaja oletas, et küllap ta sai saagimise käigus vigastada. Teine elanik leidis aga, et selliseid lõikusi tuleks teha varakevadel – veebruari lõpus, märtsi algul, sest siis on puudel kergem taastuda. Kolmas märkis, et kui ta nägi sandistatud puid, oli vaatepilt sedavõrd šokeeriv, et tal voolasid lausa pisarad: „Kes sellise töö tellis, kes teostas? Kas need puud jäävad ellu või ongi eesmärk hävitada?“

Teadjamad püüdsid seevastu selgitada, et puid on juba aastaid pügatud ning seda seetõttu, et vastasel korral kasvavad need elektriliinidesse. Ühe kodaniku sõnul on pärnad vaid vahetult pärast lõikust koledad. Nende ilu taastuvat üsna kiiresti ja suvel on need jälle lehtedes. Sõna võttis ka Haabersti linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov, kes rahustas rahvast, et neid puid, kus pesitsevad linnud, ei ole arboristid puutunud ja oksad koristatakse esimesel võimalusel ära.