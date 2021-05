Kas koos solgiveega ujub hoovi ka viirus? 

„Maapinnale jäänud reoveest võib saada ei tea mis haiguse. Koroona pani sellele mõtlema, aga eks neid viiruseid ja baktereid on solgis igasuguseid. Kui reovesi juurvilja või rohelise sibula üle ujutab, siis seda enam kindlasti süüa ei kõlba. Aga oht on ka see, kui meie hoovides linde luuramas käivad kassid käppade või kasukaga haiguse kaasa võtavad. Eelmisel aastal lubati, et lahkvoolne kanalisatsioon tehakse ära, aga ei tehtud,“ nendib Jüri tänaval elav majaomanik.