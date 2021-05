Topeltmõrvarile mõisteti uue mõrva eest pikk vanglakaristus 

Õhtuleht on varem kirjutanud, kuidas Rainari elukaaslane Vivei-Viia kutsus Esko korterisse armudraamat lahendama. Nimelt oli Rainar oma kallist kaasat teise naisega petnud ning Esko pidi sinna minema, et Rainarile aru pähe panna. Vivei-Viia oli ka ainus juhtunu pealtnägija. Küll aga oli probleem selles, et ta ei mäletanud kõnealusest õhtust eriti midagi, sest alkoholi sai tarbitud kõvasti. Seejuures selgitas Vivei-Viia väga püüdlikult kohtule, et tema ei palunud kohe kindlasti Eskot, et too Rainari tapaks või teda vigastaks. Vivei-Viia rääkis märtsis toimunud istungil, et Esko ülesanne oli Rainarit „vaimselt raputada.“ Kohtusaalis rääkisid Rainari tuttavad, et tegu oli heasüdamliku mehega, kes ei teinud teistele liiga.