EKRE kavatseb Kaja Kallase valitsust umbusaldada: ta ei sobi peaministriks!

„Olukord on Reformi- ja Keskerakonna valitsuse arusaamatu ja vastutustundetu käitumise tõttu muutunud äärmiselt teravaks. Kahtluse alla on pandud isegi Eesti kaitsevõime areng ja jätkusuutlikkus. Tänases pingelises rahvusvahelises situatsioonis tähendab see laiemas plaanis terve Balti ruumi ja Läänemere regiooni julgeolekuolukorra teadlikku halvendamist ning kujutab endast ohtu meie riikliku iseseisvuse jätkumisele,“ kirjutab Põlluaas.

„Lisaks kaitse-eelarve kärpimisele, mis välistab hädavajalike võimelünkade likvideerimise ja tõi esimese asjana kaasa enam kui saja aastase traditsiooniga Kaitseväe orkestri ja kaplanaadi likvideerimise, löövad valitsuse kärpeplaanid valusalt meie peresid, lapsi ja haridust, tõmbavad risti peale teedehoiu- ja -ehituskavadele ning paljule teistele varasemalt plaanitud meetmetele, mille eesmärk oli elavdada majandust, toetada meie inimesi ja tagada sujuv väljatulek koroonast tingitud majanduskriisist. Mitte ühtegi Eesti riiklikke ja rahvuslikke huve kahjustavat sammu pole valitsuse poolt suudetud adekvaatselt seletada. Selle asemel näeme igal tasandil ja igas küsimuses vaid valetamist ja vassimist,“ põhjendab ta.

Põlluaas märgib, et EKRE on alustanud konsultatsioone Isamaaga, et peaminister Kaja Kallast ja tema valitsust umbusaldada. „Põhjusi selleks on palju. Hoopiski rohkem kui siinkohal on lühidalt võimalik kokku lugeda. Kaja Kallas ja tema valitsus on läbi kukkunud. Eesti ei vääri sellist valitsust! Riigiga ei mängita!“ ütleb ta.

„Praegu võimul olev valitsus tekitab Eesti riigile teadlikult kahju, mistõttu on Kaja Kallas valitsusjuhina kaotanud meie silmis usalduse. Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majanduse arenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Valitsus on teinud terve rea ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad oluliselt Eesti ettevõtteid, maapiirkondade arengut ja riigi julgeolekut – kokkuvõttes, kõigi Eesti inimeste heaolu nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis,“ leiab EKRE fraktsioon.

EKRE heidab peaministrile ette, et olukorras, kus enamik Euroopa riike on otsustanud koroonast räsitud majandust stimuleerida, ajab Kaja Kallase valitsus vastupidist poliitikat, pidurdades majandust riigieelarve kärpimise ja maksude tõstmise kaudu. Kärpepoliitika tulemusel tõstetakse taas elektri-, gaasi- ja diisliaktsiisi, millega kaasneb üldine hinnatõus ning luuakse tingimused piirikaubanduse taastekkeks ja riigieelarve laekumiste vähenemiseks.

Veel heidab EKRE võimulolevale valitsusele ja selle peaministrile ette neljarealiste maanteede ehituse tulevikku lükkamise, mis omakorda kiirendab ääremaastumist, võtab ära võimaluse majanduskasvuks ja toob kaasa rohkem liiklusõnnetusi.

EKRE tuletab meelde valitsuse kärbet huvihariduses, mis teeb karuteene 146 000 lapsele ja nende vanematele, seda huvihariduse võimaluste vähendamise tõttu pea poole võrra, kusjuures eriti suurt kahju kannavad Tallinnast kaugemal asuvate omavalitsuste elanikud.