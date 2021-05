Biden avaldas oma tuludeklaratsiooni 

Ühendriikide presidendi aastapalk on 400 000 dollarit. Biden on teeninud ka avalikelt esinemistelt, raamatumüügist ja muust säärasest. Dr Jill Biden on inglise keele professor. Võrdlust eelmise riigipea Donald Trumpiga pole niisama lihtne teha, kuna too keeldus oma maksudeklaratsioone avaldamast. Trump ütles, et ei saanud seda teha tema suhtes algatatud maksuauditi tõttu. Huvitaval kombel ilmneb, et raamatute ja teiste sissetulekuallikatega kasutas Biden varem ära auku maksuseaduses, mida Obama-aegne valitsus (edutult) parandada üritas, kirjutab BBC. Mäletatavasti oli Biden selle valitsuse asepresident.