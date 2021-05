Napsukaaslaste tapmises süüdistatav laenas matmiseks sõbralt labidat  

Egon Õnne (45) on pealtnäha rahulik nagu karu. Ta on välimuseltki suur ja turske. Nooruses tegeles Õnne poksimisega, kuid see oli juba ammu. Ta istub kohtupingis vaikselt ega tee enda ümber toimuvat suurt märkamagi. Süüdistuse järgi käitus Õnne ohvritega eriti jõhkral viisil, pekstes nad käte ja jalgadega surnuks. Näiteks jättis ta ühe napsukaaslastest pärast peksmist raskelt vigastatuna vähemalt ööpäevaks õue ilma söögi ja joogita lebama. Kui ohver viimaks suri, mattis Õnne ta auku.