Juhtkiri | Ambitsioonitu vaktsineerimisplaani digiummik 

Praegu on huviliste asjus olukord rõõmustav, kui digiregistratuuris on elavas järjekorras olnud isegi 60 000 vaktsineerimisaega kinni panna soovinud inimest. Kui aga arvestada, et ooteajad on ulatunud ka 7–8 tunnini, siis kokkuarvestatult tähendab see kolossaalset ajakadu ning mingist innovaatilisest lähenemisest vaktsineerimise korraldamisel ei saa juttugi olla. Enamgi veel – halvatud on sisuliselt kogu e-meditsiin, sest süstisoovijatega samas järjekorras peavad ootama ka arstiaegade broneerijad, digilukku minna soovijad, oma retseptide kontrollijad või ka koroonatesti tulemuste ootajad. Kui talvel lükkasid haiglad edasi plaanilised operatsioonid ja eriarstiabi oli pärsitud, siis vaktsineerimise korraldamatuse tõttu on kogu muu e-tervishoid jälle blokeeritud.

Võinuks ju arvata, et seni isiklikult vaktsineerimist korraldanud Tanel Kiige ja Maris Jesse tandemi asemele palgatud vaktsineerimismeeskonna tulekuga olukord paraneb, kuid Marek Seer näikse oludega veel vähem kursis olevat kui eelkäijad. Kui patsiendiportaali halvatus tuli talle väidetavalt üllatusena, siis ta ei kontrolli ju olukorda ning tagantjärele vabandus ei korva kümnete tuhandete kasutajate ebamugavusi. Seeri suhtumisele viitab asjaolu, et ta on digilugu kasutavaid inimesi korduvalt surfajateks nimetanud.