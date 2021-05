10 vale eeldust, mida pensioni puhul tehakse 

7. Minu kodu on kinnisvara

Esimene suur küsimus on, et kus sa ise pensionipõlves elama asud? See on isegi mõistetav, et võiks müüa ja elada pensionipõlves mugavamas üürikorteris, aga mis siis, kui kinnisvaraturg on just sel ajajärgul madalseisus?

8. Investeerides kaotan raha

Tõsi on see, et väärtpaberiturud kõiguvad. Kui aga vaadata pikemaid perioode, siis on tootlus ajalooliselt olnud ikkagi positiivne. Kontol raha niisama hoides ei jääda mitte ainult ilma võimalikust tootlusest, vaid inflatsiooni tõttu selle raha väärtus kahaneb. Ei saa loota ka sellele, et alustad investeerimist siis, kui aktsiahinnad tõusevad, sest keegi ei näe seda ette. Mitte keegi. Seega on pensionipõlveks võimalik kasu teenida eeskätt pikaajalisest investeerimisest.

9. Laste haridus on mulle tähtsam

Laste harimine on kallis ning võimaluse korral tuleb neid toetada. Aga mitte pensionisäästude arvelt. Pigem peaks tudeng võtma õppelaenu, sest tal on aega seda tagasi maksta. Aga kui sina oled pensionil ja pole sääste, siis ei anna enam keegi laenu.

10. Ma töötan surmani